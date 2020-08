Seniorin baut Unfall und fährt weg: Wegen Friseurtermins

Krefeld (dpa/lnw) - Unfallflucht einer Seniorin wegen eines Friseurtermins: Nach dem Touchieren eines Autos wollte eine 82-Jährige in Krefeld nicht auf die Polizei warten. Sie müsse zum Friseur, werde aber später wiederkommen, sagte die 82-Jährige der Frau, deren Auto sie angefahren hatte, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. An beiden Fahrzeugen war durch den Zusammenstoß laut Polizei «erheblicher Sachschaden» entstanden.

