Iris Berben: Hund Paul ist die große Liebe

Berlin (dpa) - Der Hund ist gestorben, jetzt muss ein neuer her? Viele Hundebesitzer sind da zögerlich. Auch Schauspielerin Iris Berben (69) geht es so, sie will sich keinen Nachfolger für ihren vor zwei Jahren gestorbenen Terrier anschaffen. «Mit Paul Berben kann keiner mithalten. Er ist die große Liebe», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Er war 17 Jahre bei mir und ist immer noch da. Er lässt mich nicht los, um anderen Platz zu geben.»

Von dpa