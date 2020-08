Neuer Jahres-Hitzerekord möglich: Kein Regen in Sicht

Essen (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen steuert auf einen neuen Jahres-Hitzerekord zu: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält es für möglich, dass am Samstag in der Rheinschiene mancherorts bis zu 38 Grad erreicht werden. Am Freitag soll es bereits 36 Grad heiß werden. Die bisher höchste Temperatur des Jahres 2020 hatte der DWD am 31. Juli in Weilerswist (Kreis Euskirchen) mit 36,9 Grad gemessen. Vom Allzeit-NRW-Rekord ist das aber noch deutlich entfernt: Im niederrheinischen Tönisvorst hatte das Thermometer vor gut einem Jahr 41,2 Grad gezeigt.

Von dpa