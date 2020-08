Kölns Heldt bestätigt grundsätzliches Interesse an Zieler

Köln/Hannover (dpa) - Der beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 degradierte Weltmeister-Torwart Ron-Robert Zieler wird möglicherweise zu seinem Heimatclub 1. FC Köln zurückkehren. Kölns Sport- Geschäftsführer Horst Heldt bestätigte am Donnerstag in einer Medienrunde grundsätzliches Interesse am 31 Jahre alten Keeper, der in Hannover noch einen Vertrag bis 2023 besitzt. Im Falle dieses Wechsels müsste der 31-Jährige allerdings wohl Gehaltseinbußen hinnehmen und sich beim FC zunächst mit der Rolle der ambitionierten Nummer zwei hinter Stammkeeper Timo Horn begnügen.

Von dpa