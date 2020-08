Tötungsdelikt in Eitorf: Zwei Tatverdächtige in Haft

Die polizeibekannten Männer sollen den 46-Jährigen, mit dem einer von ihnen seit längerer Zeit persönlich bekannt gewesen sei, vor etwa zwei Wochen nach einem Streit in einem Waldstück beim Bahnhof in Eitorf-Merten getötet haben. Anschließend sollen sie den Toten in einem ausgetrockneten Bachlauf abgelegt und ihn mit Erde und Ästen zugedeckt haben. Der Tote war am Sonntagmorgen entdeckt worden.