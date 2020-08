Meunier heiß auf Titel mit BVB: «Bin auch ein Arbeiter»

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Neuzugang Thomas Meunier will auch mit seinem neuen Verein Titel gewinnen und Vorbild für junge Spieler sein. «Wenn die Mannschaft zusammenbleibt, haben wir gute Chancen. Vielleicht auch schon in dieser Saison», sagte der 28 Jahre alte Außenverteidiger. Der von Paris Saint-Germain in die Fußball- Bundesliga gewechselte Abwehr- und Mittelfeldspieler hat bereits in Belgien und Frankreich die Meisterschaft und den Pokal gewonnen.

Von dpa