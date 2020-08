Ehemaliger Bergbau-Manager Wilhelm Beermann gestorben

Essen (dpa/lnw) - Der langjährige Bergbau-Manager Wilhelm Beermann ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das teilte das Bergbauunternehmen RAG am Donnerstag mit. Der 1936 in Gelsenkirchen geborene Beermann war erster Vorstandsvorsitzender der 1998 gegründeten Deutschen Steinkohle AG und damit Chef des deutschen Steinkohlebergbaus. Bis zum vergangenen Jahr war Beermann Aufsichtsratsvorsitzender des ostdeutschen Braunkohlekonzerns Mibrag. Im Ruhrgebiet war er zuletzt Vorsitzender des Aufsichtsrats der Katholischen Klinikums Bochum. Beermann ist den Angaben zufolge am Mittwoch gestorben.

Von dpa