Heißes Sommerwochenende in NRW

Essen (dpa/lnw) - Ein sommerlich heißes Wochenende erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bringt der Samstag Höchstwerte von 34 bis 37 Grad, dazu wird es sonnig. Bereits am Freitag war wolkenloser Himmel bei 33 bis 36 Grad erwartet worden. Auch am Sonntag scheint die Sonne bei maximal 37 Grad, am Nachmittag kommen ein paar Quellwolken hinzu. Im Bergland kann es laut DWD gegen Abend vereinzelt Schauer oder Hitzegewitter geben. Der Start in die neue Woche bleibt ebenfalls hochsommerlich: In der ersten Wochenhälfte bleibe es bei Temperaturen von 34 bis 37 Grad heiß und sonnig, sagte eine Meteorologin des DWD. Hitzerekorde werden dennoch vorerst nicht erwartet.

Von dpa