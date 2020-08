Gladbach stoppt Dauerkartenverkauf bei 30 000: Halber Preis

Sollten schon in der Hinrunde Spiele mit Zuschauern möglich sein, erhalten die Dauerkarteninhaber ein Vorkaufsrecht für die Tagestickets. «Wir haben uns in Abstimmung mit Vertretern der organisierten Fanszene entschieden, von dem bei uns bekannten und bewährten System des Dauerkartenverkaufs nicht abzuweichen und auch für die Saison 2020/21 trotz der unklaren Situation Dauerkarten zu verkaufen», sagte Geschäftsführer Stephan Schippers. Schon in den vergangenen Jahren war der Dauerkartenverkauf bei 30 000 gestoppt worden, um auch anderen Fans einen Stadionbesuch zu ermöglichen.