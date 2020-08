Kommunalwahl: CDU-Ruhr hat große Ziele

Castrop-Rauxel (dpa/lnw) - Die CDU im Ruhrgebiet will die Zahl der von der Partei gestellten Oberbürgermeister und Landräte bei der Kommunalwahl im September verdoppeln. Das kündigte der Vorsitzende der Ruhr-CDU, der Gelsenkirchener Bundestagsabgeordnete Oliver Wittke, am Freitag in Castrop-Rauxel an. Fünf Wochen vor der Wahl am 13. September stellte die Partei ihre Oberbürgermeister- und Landratskandidaten sowie die Spitzenkandidaten für die ersten Direktwahl der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr (RVR) vor.

Von dpa