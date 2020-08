Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Ozon-Werte haben am Freitagnachmittag in zwei Ruhrgebietsstädten die Meldegrenze von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten. Um 15.00 Uhr seien in Bottrop-Welheim 183 Mikrogramm gemessen worden, in Duisburg-Walsum 192 Mikrogramm, teilte das Landesamt für Umwelt und Verbraucherschutz Lanuv mit.

Von dpa