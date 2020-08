Corona-Testpflicht an Flughäfen Köln und Düsseldorf startet

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw) - An den Flughäfen in Düsseldorf und Köln müssen sich seit Samstag Rückkehrer aus Risikogebieten auf das Corona-Virus testen lassen. Auf dem Busbahnhof am Köln-Bonner Flughafen waren Zelte aufgebaut, in denen Rückkehrer Nasen-Rachen-Abstriche machen lassen konnten. Nach Angaben eines dpa-Reporters kamen sie stoßweise nach Ankunft der jeweiligen Flieger etwa aus Marokko oder der Türkei. Sie seien zügig getestet worden. Vier Ärzte seien dort im Einsatz. Zahlen, wie viele Tests am Wochenende am Köln-Bonner-Flughafen gemacht wurden, will die Stadt Köln am Montag herausgeben.

Von dpa