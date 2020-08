DOSB-Chef Hörmann begrüßt Kündigung für Saibou

Saibou war nach Club-Angaben wegen «Verstößen gegen Vorgaben des laufenden Arbeitsvertrages als Profisportler» am Dienstag fristlos gekündigt worden. Der 30-Jährige habe «wiederholt auf Social-Media-Kanälen seine Haltung zur Pandemie oder zum Virus an sich geäußert und am vergangenen Wochenende bei einer Großdemonstration auch praktiziert, indem er vorsätzlich gegen die bekannten Schutzregeln verstieß». Der Basketball-Profi nannte die Kündigung dagegen «ein Schlag ins Gesicht der Meinungsfreiheit».