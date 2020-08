Betrunkene Autofahrerin beißt Polizist in Schulter

Langerwehe (dpa/lnw) - Eine betrunkene Autofahrerin hat in Langerwehe im Kreis Düren einen Polizisten gebissen. Beamte hatten die 58-Jährige am frühen Samstagmorgen angehalten, wie die Polizei Düren mitteilte. Da die Autofahrerin nach Alkohol roch und die Polizei den Verdacht hatte, dass sie Medikamente eingenommen hatte, wollten die Einsatzkräfte sie zur nächstgelegenen Wache bringen. Dabei leistete die Frau starken Widerstand und biss einen der Polizisten in die Schulter. Er wurde dabei leicht verletzt.