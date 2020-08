Köln (dpa/lnw) - Polizei und Feuerwehr haben am Samstagabend bei Köln-Rodenkirchen eine 29 Jahre alte Frau aus dem Rhein geborgen. Ob sie verletzt ist und in welchem Zustand sie sich genau befindet, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Sie werde derzeit behandelt und schwebe nicht in Lebensgefahr.

Von dpa