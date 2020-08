«L'Equipe»: Monaco-Interesse an Schalkes McKennie

Monaco (dpa) - Einem Bericht der französischen Sportzeitung «L'Equipe» zufolge hat AS Monaco mit dem neuen Trainer Niko Kovac Interesse an einer Verpflichtung von Weston McKennie. Die Verantwortlichen des französischen Erstligisten seien bereits im Austausch mit dem FC Schalke 04, wo der 21 Jahre alte amerikanische Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, berichtete das Blatt am Sonntag. McKennie ist einer der wenigen Profis der Königsblauen, mit dem der finanziell angeschlagene Fußball-Bundesligist in diesem Sommer eine stattliche Ablösesumme generieren könnte.

Von dpa