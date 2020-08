Polizei stoppt SUV: Mehr als 345 000 Euro sichergestellt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit mehr als 345 000 Euro unter dem Rücksitz hat die Polizei in Düsseldorf einen Geländewagen-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 27-Jährige aus dem Rhein-Erft-Kreis habe am Samstagabend nach einem Verkehrsverstoß versucht, der Kontrolle zu entkommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Erst als die Beamten einen Schusswaffengebrauch androhten, habe der Mann gestoppt und sich widerstandslos festnehmen lassen. Bei der Durchsuchung des Geländewagens kamen unter den Polstern der Rücksitzbank in zwei Stoffbeuteln insgesamt 345 550 Euro Bargeld zum Vorschein.

Von dpa