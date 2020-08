Hochzeitskorso in Herne nach lautem Knallen angehalten

Herne (dpa/lnw) - Weil mehrere Schüsse in die Luft abgefeuert worden sein sollen, hat die Polizei einen Hochzeitskorso in Herne aufgelöst. Zuvor seien die Ermittler telefonisch darüber in Kenntnis gesetzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei einer Fahrung kontrollierten sie dann 14 Fahrzeuge und nahmen die Personalien der am Korso beteiligten Personen auf. Eine Schusswaffe wurde laut Polizeiangaben jedoch nicht gefunden, dafür wurden ein Messer und ein Schlagring sichergestellt. Gegenüber der Polizei gaben die Teilnehmer des Korsos am Freitag an, ein defekter Auspuff habe die Knallgeräusche verursacht.

Von dpa