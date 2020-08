Feuer in Doppelhaushälfte: Eine Frau tot geborgen

Dortmund (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Dortmund ist am Sonntag eine Frau ums Leben gekommen. Die 60 Jahre alte Frau sei tot aus dem Obergeschoss des brennenden Hauses geborgen worden, teilte die Feuerwehr mit. Ihre Eltern konnten sich retten. Auch Stunden nach Ausbruch des Feuers waren Feuerwehrkräfte nach Angaben eines Sprechers noch im Einsatz, da das Haus stark einsturzgefährdet war. Die Feuerwehr war am Morgen von Anwohnern alarmiert worden. Bei Ankunft der ersten Einsatzfahrzeuge stand die Doppelhaushälfte bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Die Brandursache wird von der Kripo ermittelt. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar.

Von dpa