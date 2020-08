Laschet: Maskenpflicht im Unterricht vorübergehend sinnvoll

Mit der Maskenpflicht, die an weiterführenden und berufsbildenden Schulen Nordrhein-Westfalens ab dem Schulstart am Mittwoch sogar im Unterricht gilt, ist NRW einen bundesweiten Sonderweg gegangen. Die Infektionszahlen seien besonders in städtischen Räumen sehr hoch, argumentierte der Ministerpräsident. Die Verpflichtung gilt bis Ende August. «Ich glaube, das ist eine Vorsichtsmaßnahme, die am Anfang richtig ist», sagte Laschet . «Auf Dauer wird man das nicht machen können, aber dazu brauchen wir bessere Erfahrung.»