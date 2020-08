Düsseldorf (dpa/lnw) - Die FDP fordert bessere finanzielle Bedingungen für Auszubildende. Dem «zunehmenden Bedeutungsverlust» der beruflichen im Vergleich zur akademischen Ausbildung müsse Einhalt geboten werden, heißt es in einem am Montag in Düsseldorf vorgestellten Positionspapier der FDP-Landtagsfraktion.

Von dpa