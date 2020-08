Spürhund erschnüffelt Opium: In Nähmaschinen versteckt

Bonn (dpa/lnw) - In einer Ladung mit Nähmaschinen aus dem Irak hat ein Drogenhund des Zolls kiloweise Opium erschnüffelt. Die Zollfahnder entdeckten bei einer Einfuhrkontrolle in Bonn insgesamt fast 30 Kilogramm des Rauschgifts im Verkaufswert von über 400 000 Euro, versteckt in den Böden von elf Nähmaschinen, wie das Zollfahndungsamt Essen am Montag mitteilte. Der mutmaßliche Empfänger der Ladung, ein 45-Jähriger, wurde festgenommen, als er das Paket mit den Nähmaschinen abholen wollte. In seiner Wohnung seien weitere neun Gramm Opium und fast 10 000 Euro Bargeld sichergestellt worden. Der Zugriff erfolgte bereits Anfang Juli nach einem Hinweis an die Polizei, der 45-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Von dpa