Ersparnisse gestohlen: Rentner vor Aufregung sprachlos

Erst ein Angehöriger konnte Licht in die Sache bringen. Es habe sich um die Ersparnisse der Familie des Mannes gehandelt. Die Umstände des Diebstahls in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses sind unklar. Der allein lebende Rentner sei offenbar so traumatisiert worden, dass er noch keine Aussage habe machen können, sagte ein Sprecher der Polizei Essen am Montag. Äußerlich sei er unverletzt geblieben. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.