Hund beißt in Bergkamen zwei Kinder: Polizei warnt

Bergkamen (dpa/lnw) - Im Abstand von einigen Tagen sind in Bergkamen im Kreis Unna zwei Kinder von einem unbekannten schwarzen Hund gebissen und schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass in beiden Fällen dasselbe Tier die Kinder verletzt hat und der Hund nicht herrenlos ist. Im ersten Fall wurde am vergangenen Donnerstag ein vierjähriges Kind gebissen, im zweiten ein 20 Monate altes Kleinkind. Die Polizei warnte am Montag «eindringlich» vor dem Hund und bat um Hinweise zum Halter.

Von dpa