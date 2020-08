Europa-League-Aus für Bayer: 1:2 im Viertelfinale

Im Halbfinale des Endrunden-Turniers in Nordrhein-Westfalen trifft der italienische Meisterschafts-Zweite am Montag (21.00 Uhr) ebenfalls in Düsseldorf auf den Sieger der Partie Schachtar Donezk aus der Ukraine gegen den FC Basel , die am Dienstag (21.00 Uhr) in Gelsenkirchen gegeneinander spielen. Das Endspiel findet am 21. August in Köln statt.