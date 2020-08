EL: Viertelfinal-Duelle Donezk-Basel, Wolves-Sevilla

Düsseldorf (dpa) - Ohne deutsche Beteiligung geht es am zweiten Spieltag des Finalturniers in Nordrhein-Westfalen heute Abend um den Einzug in das Europa-League-Halbfinale. Dabei treffen in Schachtjor Donezk aus der Ukraine und dem einstigen Schweizer Serienmeister FC Basel in Gelsenkirchen zwei Teams aufeinander, die sich in der vergangenen Woche in den Achtelfinal-Rückspielen gegen Bundesligisten durchgesetzt hatten.

Von dpa