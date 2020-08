Neun Verletzte bei Wohnhausbrand in Bad Driburg

Bad Driburg (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Driburg sind neun Personen verletzt worden. Das Feuer sei am Montagnachmittag in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Frau und die zwei Kinder, die dort wohnten, konnten die brennende Wohnung jedoch noch rechtzeitig verlassen, ebenso wie die Bewohner der übrigen vier Wohnungen. Insgesamt seien zwei Personen schwer und sieben leicht verletzt worden. Fünf Betroffene wurden den Angaben zufolge ins Krankenhaus eingeliefert.

Von dpa