Deutz will nach Verlusten bis zu 1000 Jobs abbauen

Köln (dpa) - Nach schweren Verlusten aufgrund der Corona-Krise will der Motorenhersteller Deutz bis zu 1000 Stellen abbauen. Mit dem Personalabbau wollen die Kölner den Großteil ihres Umbau- und Sparprogramms ermöglichen. Konkret will das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen von 2022 an jährlich insgesamt rund 100 Millionen Euro einsparen. Deutz beschäftigte laut eigenen Angaben Ende Juni 2020 weltweit 4673 Mitarbeiter.