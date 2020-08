Inobhutnahme durch das Jugendamt eskaliert in Hamm

Hamm (dpa/lnw) - Pfefferspray, ein fliegendes Fahrrad und Beleidigungen: Ein Einsatz mit Polizei und Jugendamt bei einer Familie in Hamm ist am Montagabend derart eskaliert, dass drei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Die Polizei war ausgerückt, weil es zwischen zwei Brüdern zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen sein soll, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Umstände vor Ort hatten demnach die Beamten veranlasst das Jugendamt einzuschalten. Als die Mitarbeiter vor Ort entschieden, drei minderjährige Kinder aus der Familie zunächst in Obhut zu nehmen, habe die 41-Jährige Mutter versucht, das zu verhindern.

Von dpa