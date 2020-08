Paderborn-Lippstadt in Nöten: Gütersloh plant Ausstieg

Der Airport Paderborn-Lippstadt hat schon seit geraumer Zeit finanzielle Probleme. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Passagiere von gut einer Million auf unter 700 000 gesunken. Die Corona-Krise habe mit dem Wegbrechen nahezu aller Einnahmen die wirtschaftliche Situation so sehr verschärft, «dass der Airport nun innerhalb des nächsten halben Jahres in allen Bereichen neu aufgestellt werden muss», hatte der Kreis Paderborn mitgeteilt.

Ein Sanierungskonzept sehe vor, die Abfertigungskapazitäten auf 300 000 Passagiere im Jahr zu reduzieren. Das erhöhe die Krisenbeständigkeit des Flughafens. «Alle Gesellschafter müssen jetzt zusammenstehen und diese Sanierungsphase durchstehen und finanzieren», hatte der Paderborner Landrat Manfred Müller, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen GmbH ist, gefordert.

Dabei will der Nachbarkreis Gütersloh offensichtlich nicht mitmachen. Er ist den Angaben zufolge nicht bereit, über seinen zugesagten Beitrag von jährlich 200 000 Euro zur Verlustabdeckung hinaus zu gehen.