Mit Auto in Kanal gestürzt: Insassen konnten sich retten

Recke (dpa/lnw) - Aus noch unbekannter Ursache sind zwei junge Männer in Recke (Kreis Steinfurt) mit ihrem Auto in den Mittellandkanal gestürzt. Der 19-jährige Fahrer und sein 24 Jahre alter Beifahrer konnten sich bei dem Unfall am Montagnachmittag aus dem Wagen befreien und an Land retten, wie die Wasserschutzpolizei Duisburg am Dienstag berichtete. Der Beifahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Osnabrücker Krankenhaus, der Fahrer erlitt einen leichten Schock.

Von dpa