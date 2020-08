Mutmaßlich betrunkener Lkw-Fahrer erfasst Radfahrer: Tot

Soest (dpa/lnw) - Ein mutmaßlich alkoholisierter Lkw-Fahrer hat in der Innenstadt von Soest beim Abbiegen einen Radfahrer (62) tödlich verletzt. Der 54-Jährige Mann am Steuer des Sattelzuges hatte einem ersten Test zufolge Alkohol getrunken, bevor er beim Abbiegen den Radfahrer erfasste und überrollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 62-Jährige verstarb im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen und den Lkw sichergestellt.

Von dpa