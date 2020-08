Leverkusen startet nach Europa-League-Aus am 28. August

Leverkusen (dpa) - Nach dem Viertelfinal-Aus in der Europa League nimmt Bayer Leverkusen die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit am 28. August auf. Bis dahin haben die Profis des Fußball-Bundesligisten gut zwei Wochen Urlaub, wie der Werksclub am Dienstag mitteilte. In den ersten Tagen stehen Corona-Testungen und verschiedene Leistungsüberprüfungen auf dem Programm. Das erste Training soll am Montag, den 31. August, mit Beginn der FIFA-Abstellungsperiode stattfinden.

Von dpa