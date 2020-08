Zeichen gegen Rassismus: Spieler knien bei Europa League

Duisburg (dpa) - Die Spieler der Wolverhampton Wanderers und des FC Sevilla haben vor ihrem Viertelfinalduell in der Europa League ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Die Fußballer beider Mannschaften gingen unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie in Duisburg am Dienstagabend mit je einem Knie auf den Boden. Schiedsrichter Daniele Orsato aus Italien schloss sich der Geste an. Der Kniefall hat sich als Zeichen gegen Rassismus etabliert. Vorbild für die Geste ist Football-Profi Colin Kaepernick, der auf diese Weise gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert hatte.

Von dpa