Biesenbach: Gute erste Erfahrungen mit Telemedizin in JVAs

Attendorn (dpa/lnw) - Nach ersten guten Erfahrungen mit dem Einsatz von Telemedizin in NRW-Gefängnissen hofft Justizminister Peter Biesenbach (CDU), die Technik auch in anderen Anstalten einsetzen zu können. Zunächst stehen bis 2021 Mittel zur Verfügung, um das Vorhaben in 7 von 36 Justizvollzugsanstalten (JVA) zu erproben. Bestätigen sich auch dort die guten Ergebnisse, hoffe man, telemedizinische Sprechstunden möglichst im gesamten Strafvollzug anbieten zu können, sagte Biesenbach am Mittwoch in der JVA Attendorn im Sauerland.

