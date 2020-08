Rund 1,7 Menschen in NRW «atypisch» beschäftigt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rund jeder fünfte Erwerbstätige in NRW arbeitet in Teilzeit, mit einem befristeten Vertrag, in einem Minijob oder bei einer Zeitarbeitsfirma. Das geht aus Zahlen für 2019 hervor, die das Statistische Landesamt am Donnerstag veröffentlichte. 21,5 Prozent der Erwerbstätigen - rund 1,7 Millionen Menschen - befanden sich demnach in einem sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnis. Insgesamt wurden 7,8 Millionen Erwerbstätige erfasst.

Von dpa