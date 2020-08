«Mit Ron haben wir einen Keeper gefunden, der genau in unser Profil passt», sagte Kölns Geschäftsführer Horst Heldt laut Vereinsmitteilung vom Donnerstag. «Er bringt die Qualität und die Erfahrung mit, die wir auf dieser Position unbedingt brauchen. Und er ist bereit, die Rolle, die wir gemeinsam definiert haben, zu 100 Prozent anzunehmen: Als Nummer zwei mit dem Anspruch spielen zu wollen.» Stammkeeper beim FC ist Vereinsurgestein Timo Horn.

Zieler, der 2014 dem erfolgreichen deutschen Kader bei der WM in Brasilien angehörte, ist in Köln geboren und aufgewachsen und spielte bereits in der Jugend bis zu seinem Wechsel zu Manchester United für den Geißbock-Club.

In Hannover hätte ihm für die neue Spielzeit ein Platz auf der Tribüne gedroht. Hannovers Trainer Kenan Kocak hatte jüngst erklärt, dass er mit dem erfahrenen Keeper nicht mehr plane. Clubchef Martin Kind hatte dies in besonders heftiger Form noch unterstrichen und damit für öffentliche Entrüstung gesorgt. Zieler hat in Hannover noch einen Vertrag bis 30. Juni 2023.