Verband: Niedrige Wasserstände für Fische gefährlich

Steinfurt (dpa/lnw) - Angesichts niedriger Wasserstände in vielen Flüssen und Seen in Westfalen sorgt sich der Landesfischereiverband um die Fischbestände. «Die Situation für Fische und andere Wasserbewohner ist lebensbedrohlich», teilte der Fischereiverband Westfalen und Lippe am Donnerstag mit. Durch die Hitze und die geringe Strömungsgeschwindigkeit wärme sich das Wasser stark auf und könne nur noch wenig Sauerstoff aufnehmen. Einige Gewässer im Münsterland seien nur noch ein Rinnsaal oder an einigen Abschnitten bereits trocken gefallen. Damit sich die Situation nicht weiter zuspitze, müssten die Behörden anordnen, kein Wasser mehr aus den Flüssen abzuschöpfen, etwa um Felder oder Privatgärten zu gießen.

Von dpa