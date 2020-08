Migranten zu Integrationsratswahlen im September aufgerufen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Parallel zu den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am 13. September sind landesweit Bürger mit Migrationshintergrund aufgerufen, die Integrationsräte zu wählen. «Je höher die Wahlbeteiligung, desto größer ist die politische Akzeptanz», sagte NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf. Integrationsräte sind die Interessensvertretungen von Migranten in den Kommunen.

Von dpa