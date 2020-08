Hella wegen Corona-Krise tief in den roten Zahlen

Im vierten Geschäftsquartal musste Hella Wertminderungen in Höhe von 533 Millionen Euro verbuchen. Der Konzern begründete dies mit der Annahme, dass das globale Produktionsvolumen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auch mittel- bis langfristig erheblich unter den vor der Pandemie getroffenen Markterwartungen liegen wird. Hella will der Hauptversammlung am 25. September die Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019/2020 vorschlagen.