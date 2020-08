Prozess um versuchten Mord in Somalia am Landgericht Detmold

Detmold (dpa/lnw) - Bei einem Antrag auf Asyl in Deutschland hat sich eine Frau aus Somalia im März 2017 selbst schwer belastet und muss sich deshalb jetzt wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Detmold verantworten. Ein Urteil soll nach Angaben eines Gerichtssprechers von Freitag bereits am ersten Prozesstag in der nächsten Woche (21. August) fallen. Die Anklage wirft der Frau vor, dass sie nach einer Vergewaltigung durch zwei Männer einen der Täter töten wollte. Dazu habe sie im Juni 2013 dem Mann in der Dunkelheit in Somalia aufgelauert und ihm zweimal von hinten ein Messer in den Rücken gerammt. Er überlebte verletzt.