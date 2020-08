Düsseldorf (dpa/lnw) - Claudia Schiffer tritt zum ersten Mal als Kuratorin in Erscheinung. Im Düsseldorfer Kunstpalast werde sie im kommenden Jahr eine persönliche Zeitreise in die Modewelt der 1990er Jahre zeigen, teilte eine Sprecherin des Hauses am Freitag mit.

Von dpa