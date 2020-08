Vier Frauen nach Konsum von Haschkeksen im Krankenhaus

Lünen (dpa/lnw) - Der Konsum von Haschkeksen bei einer Party in Lünen im Kreis Unna hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Nach Angaben eines Sprechers der Stadtverwaltung wurden vier Frauen ins Krankenhaus gebracht. Acht weitere Frauen seien wegen Kreislaufproblemen medizinisch betreut worden, berichete er am Samstag. Laut Polizei gaben die Frauen an, Haschkekse konsumiert zu haben. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet.

Von dpa