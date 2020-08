Stute Donjah gewinnt Preis von Europa in Köln

Köln (dpa/lnw) - Die vier Jahre alte Stute Donjah hat am Samstag auf der Galopprennbahn in Köln den 58. Preis von Europa gewonnen. Donjah setzte sich mit Jockey Clement Lecoeuvre im Sattel in dem mit 77 500 Euro dotierten Rennen nach spannendem Finish gegen sechs Konkurrenten durch. Der Derbydritte Kaspar (Maxim Pecheur) aus dem Gestüt Röttgen belegte vor der englischen Favoritin Dame Malliot (Hollie Doyle) den zweiten Rang.