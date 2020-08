Kutschaty kritisiert Merkel-Besuch in Nordrhein-Westfalen

Merkel will am Dienstag (18. August) mit dem Kabinett um Ministerpräsident Laschet ( CDU ) im Düsseldorfer Ständehaus tagen. Anschließend ist ein Besuch der Zeche Zollverein in Essen geplant.

SPD-Fraktionschef Kutschaty sagte der «Rheinischen Post»: «Warum kommt sie ausgerechnet jetzt? Sie sollte eigentlich schon vor drei Jahren zum Start der Ruhr-Konferenz hier sein.» Das Ruhrgebiet werde nichts vom Besuch der Kanzlerin haben.

Mitte Juli hatte die Kanzlerin an einer Sitzung des bayerischen Landeskabinetts im prunkvollen Schloss Herrenchiemsee teilgenommen. CDU-Vize Laschet bewirbt sich im Dezember um den CDU-Bundesvorsitz und gilt damit auch als möglicher Kanzlerkandidat.

Einen Tag vor der Kanzlerin soll der designierte Kanzlerkandidat der SPD , Olaf Scholz, nach NRW kommen. Er will unter anderem den Bürgerpark in Köln-Kalk und Ex-Kanzlerkandidat Martin Schulz in dessen Heimat Würselen besuchen.