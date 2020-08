Arminia Bielefeld 1:1 im Test gegen Zweitligist Osnabrück

Das erste Testspiel hatte die Arminia 5:0 beim Westfalenligisten FC Preußen Espelkamp gewonnen. Der nächste Test steht für die Arminia gegen Drittliga-Aufsteiger SC Verl am Dienstag (18.00 Uhr) an, am 23. August reist das Team dann in ein einwöchiges Trainingslager nach Scheffau am Wilden Kaiser in Österreich.