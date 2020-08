Kölner Doppel-Test: 200 Fans sehen Siege von Horn und Zieler

Der 31 Jahre alte Weltmeister von 2014 kehrte unter der Woche für ein Jahr auf Leihbasis von Zweitligist Hannover 96 zu seinem Ausbildungsverein zurück, er soll nach den Vorstellungen von Trainer Markus Gisdol den Konkurrenzkampf mit Stammkeeper Horn aufnehmen. Der erste Auftritt begann für Zieler denkbar unglücklich, als dem Belgier Sebastiaan Bornauw ein Eigentor unterlief (18. Minute). Youngster Marvin Obuz (34.) und Routinier Christian Clemens (39.) drehten das Spiel. Für Horns Team trafen gegen Deutz Elvis Rexhbecaj (9.), Ismail Jakobs (13.), Jan Thielmann per Fallrückzieher (44.), Kapitän Jonas Hector (54.) und der eingewechselte Robert Voloder (70.).

Für das Spiel durfte der 1. FC Köln 200 Eintrittskarten an Fans vergeben, weil das Gesundheitsamt die Freigabe für eine Teilöffnung erteilte. Den ersten Test hatte Köln im Franz-Kremer-Stadion noch ohne Zuschauer mit 5:0 gegen die SpVg Porz gewonnen. Am Dienstag folgt gegen den Zweitligisten VfL Bochum (15.00 Uhr) der nächste Test, bevor es am Donnerstag dann ins Trainingslager nach Donaueschingen geht.