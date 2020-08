Ausfahrten auf A44 und A46 wegen Überflutung gesperrt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach Unwetter mit starkem Regen sind in Nordrhein-Westfalen mehrere Autobahnausfahrten wegen Überflutung gesperrt. Auf der A46 sei in Richtung Düsseldorf die Ausfahrt Grevenbroich überflutet und bis Sonntagmittag gesperrt, teilte das WDR-Verkehrsstudio am Samstagabend mit. Auf der A44 war in Richtung Düsseldorf die Ausfahrt Krefeld-Forstwald nicht nutzbar. Starke Regenfälle und Gewitter sorgten in Teilen NRWs für Überflutungen und vollgelaufene Gebäude. Überall im Land sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Dauerstress.

Von dpa