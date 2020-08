Überlegener Sieg von Alina Reh in Dortmund

Dortmund (dpa) - Alina Reh hat beim Leichtathletik-Meeting in Dortmund über 1500 Meter einen ungefährdeten Sieg errungen. Die Ulmerin siegte am Samstag in 4:15,78 Minuten klar vor der Britin Britt Ummels (4:22,15) und Lea Meyer vom VfL Löningen (4:25,95). Die 23-jährige Langstrecklerin des SSV Ulm 46, die am vergangenen Wochenende bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig den Titel über 5000 Meter souverän gewonnen hatte, verfehlte bei ihrem Ausflug auf die Mittelstrecke ihre persönliche Bestzeit um 2,67 Sekunden. Am Sonntag sollte Reh bei einem Meilenlauf in Leverkusen ihr letztes Saisonrennen bestreiten.

Von dpa