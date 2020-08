Autofahrer missachtet Stoppschild und wird tödlich verletzt

Rüthen (dpa/lnw) - Ein 33-jähriger Autofahrer hat an einer Straßenkreuzung im Kreis Soest ein Stoppschild überfahren - das kostete ihn das Leben. Der Mann war am Samstagabend am Stoppschild vorbei auf die Landstraße zwischen Büren und Rüthen im Landkreis Soest gefahren. Dabei übersah er offensichtlich einen von rechts kommenden Wagen. Durch den Zusammenprall wurde das Auto des Mannes in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert, wo es sich mehrfach überschlug. Die Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen.

Von dpa